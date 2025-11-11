Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filipinos iniciam reconstrução após passagem de tufão que deixou 18 mortos

Autor AFP
Equipes de emergência iniciaram nesta terça-feira (11) os trabalhos de reconstrução nas Filipinas após a devastação provocada pelo tufão Fung-wong, que inundou centenas de vilarejos e deixou 18 mortos. 

O Fung-wong, que obrigou 1,4 milhão de pessoas a abandonarem suas casas, foi rebaixado para a categoria depressão tropical ao se aproximar de Taiwan, onde começou a provocar chuvas torrenciais antes de tocar o solo na quarta-feira.

Este foi o segundo tufão a atingir as Filipinas em poucos dias, após o Kalmaegi, que causou destruição nas ilhas centrais do país e matou 232 pessoas, segundo os números mais recentes. 

Na província costeira de Isabela, uma cidade de 6.000 pessoas permanecia isolada nesta terça-feira, disse à AFP um porta-voz da Defesa Civil, e o mesmo acontecia em partes da província vizinha de Nova Vizcaya.

"Estamos lutando para acessar estas áreas", disse o porta-voz da região do Vale de Cagayan, Alvin Ayson, que destacou que os deslizamentos de terra impediram a chegada dos socorristas até os moradores afetados.

"Outros estão em abrigos, mas quando voltarem para suas casas, a reconstrução levará tempo", disseu Ayson.

Ele acrescentou que uma criança de 10 anos de Nova Vizcaya morreu em um deslizamento de terra. 

O balanço atualizado da passagem do tufão Fung-wong registra 18 mortes, informou o vice-diretor da Defesa Civil nacional, Rafaelito Alejandro.

"O maior desafio atualmente é a restauração das vias de comunicação, a liberação das estradas e a restauração das conexões de energia e comunicação. Estamos trabalhando nisso", declarou Alejandro.

Ele destacou que a ilha de Catanduanes, a mais afetada, pode levar 20 dias para restaurar o abastecimento de água.

Em Taiwan, escolas e prédios comerciais permaneceram fechados nesta terça-feira em vários condados devido à aproximação da tempestade.

O presidente Lai Ching-te pediu à população que não siga para áreas montanhosas, praias e "outros locais perigosos" para "atravessar este período com segurança".

