Família Bukele estende seu poder também ao futebol salvadorenho

A influência do presidente Nayib Bukele em El Salvador em breve se estenderá também ao esporte mais popular do mundo. Yamil, irmão do mandatário, presidirá a Federação Salvadorenha de Futebol (Fesfut) assim que terminar a intervenção que a Fifa ordenou em 2022 por suposta corrupção. Yamil Bukele, de 47 anos, ficou como único candidato ao cargo nesta terça-feira (11), quando se encerrou o prazo de inscrições para a eleição de 12 de dezembro, na qual votarão os delegados das ligas locais de futebol.

Para assumir as funções, Yamil terá que renunciar à presidência "ad honorem" do Instituto Nacional dos Esportes (Indes), um título que lhe foi dado por seu irmão Nayib em 2019 e que lhe confere autoridade em todos os ramos esportivos do país, exceto no futebol. "Esperamos que as coisas corram muito bem para nós, pelo bem do futebol e de nós mesmos", declarou Yamil Bukele na semana passada, quando apresentou sua candidatura. Um de seus desafios será realizar o sonho de levar El Salvador de volta à Copa do Mundo, após sua última participação na edição de 1982, na Espanha. Nas Eliminatórias da Concacaf para o Mundial do ano que vem, El Salvador pode se aproximar da vaga direta ou da repescagem intercontinental nos últimos dois jogos, contra Suriname (13 de novembro) e Panamá (16 de novembro).

- Histórico de polêmicas na Fesfut - Além do âmbito esportivo, Yamil Bukele assumirá uma federação envolvida em polêmicas nos últimos anos. Em 2022, o então presidente da Fesfut, Reynaldo Vásquez (2009-2011), foi condenado por uma corte em Nova York, nos Estados Unidos, a um ano e meio de prisão por ter recebido propina no caso "Fifagate", um escândalo de corrupção que afetou a Fifa e teve seu epicentro na América Latina.

Nesse mesmo ano, a Fifa nomeou um comitê para intervir na Fesfut porque vários de seus dirigentes foram acusados de administração fraudulenta e lavagem de dinheiro. O órgão não divulgou nenhuma informação recente sobre o andamento do caso. Em 2024, a entidade máxima do futebol substituiu o chamado Comitê de Regularização na Fesfut e colocou na presidência da federação o panamenho Roland González, que entregará o cargo a Yamil Bukele em dezembro. Mais recentemente, a Fifa multou a Fesfut em mais de US$ 60 mil (R$ 316 mil na cotação atual) por insultos racistas de torcedores salvadorenhos contra jogadores do Suriname durante um jogo das Eliminatórias, no dia 8 de setembro.

- O "clã Bukele" - Nayib Bukele governa El Salvador desde 2019, foi reeleito em 2024 e controla todos os poderes do Estado. Sua enorme popularidade, graças à sua "guerra" contra as gangues, beneficia toda a sua família. "Quem estava [na Fesfut] não fazia nada pelo futebol, então é bom que Yamil esteja chegando. Ele vai trabalhar pelo bem do futebol", opina Luis Mungía, um entregador de 36 anos.