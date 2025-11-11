Ex-primeira-dama do Gabão e filho pegam 20 anos de prisão por corrupção

O juiz Jean Mexant Essa Assoumou declarou a ex-primeira-dama culpada de "receptação e desvio de recursos públicos e lavagem de capitais, usurpação de recursos e incitação à falsificação".

Um tribunal do Gabão condenou em ausência nesta quarta-feira (12, data local) Sylvia e Noureddin Bongo, esposa e filho do ex-presidente deposto Ali Bongo, a 20 anos de prisão por vários acusações de corrupção.

Já Noureddin Bongo foi condenado por "desvio de recursos públicos, concussão, usurpação de títulos e funções, lavagem de dinheiro agravada e associação criminosa".

Ambos foram sentenciados à revelia a "20 anos de prisão".

Detidos após o golpe de Estado de 30 de agosto de 2023, Sylvia e Noureddin permaneceram presos por 20 meses no Gabão, antes de receberem permissão para sair do país em liberdade provisória.

Ali Bongo foi deposto por membros do Exército pouco depois que as autoridades eleitorais anunciaram sua reeleição para um terceiro mandato, após 14 anos no poder.