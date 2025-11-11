Entenda a crise eleitoral em Honduras

A menos de três semanas das eleições gerais, Honduras vive uma crise política devido às incessantes acusações entre a esquerda governante e os opositores de direita de planejar uma fraude eleitoral. Segundo as pesquisas, o comunicador Salvador Nasralla, do direitista Partido Liberal (PL), a advogada Rixi Moncada, do governante partido Liberdade e Refundação (Libre, esquerda), e o empresário Nasry Asfura, do Partido Nacional (PN, direita), estão em empate técnico.

Mas os três partidos mantêm ataques que "desestabilizam" o processo, segundo a missão de observação da OEA. Aqui estão três pontos-chave para entender a crise rumo às eleições de 30 de novembro, que elegerão em um único turno um presidente, 128 deputados e prefeitos para um mandato de quatro anos. - Polarização ideológica - Honduras, um dos países mais instáveis da América Latina, ainda enfrenta as consequências do golpe de Estado em que uma aliança de militares, políticos e empresários de direita derrubou em 2009 o presidente Manuel Zelaya, esposo da atual mandatária Xiomara Castro.

Esse golpe "marcou profundamente a institucionalidade" e a "cidadania" hondurenha, disse à AFP a diretora para a América Central do Escritório em Washington para Assuntos Latino-Americanos (WOLA), Ana María Méndez. Moncada costuma chamar Nasralla e Asfura de "fantoches" da "oligarquia golpista". Estes a chamam de "comunista" e criticam sua simpatia por Cuba e Venezuela. Os três - há outros dois candidatos sem chances, segundo as pesquisas - concentraram a campanha em ataques mútuos, sem planos concretos para resolver os problemas de narcotráfico e corrupção, e a pobreza que afeta seis de cada dez hondurenhos.

"As tensões políticas entre as elites dos partidos criaram uma grande distração que não lhes permite visualizar o que o hondurenho necessita", comentou à AFP Manuel Orozco, especialista do centro de análise Diálogo Interamericano. - Desconfiança eleitoral - O confronto passou dos palanques de campanha para o cenário do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), cujos três membros representam o Libre, os nacionalistas e os liberais.

No final de outubro, o procurador-geral, Johel Zelaya, próximo ao governo, abriu uma investigação sobre áudios nos quais supostamente um deputado e a representante no CNE do PN, Cossette López, falam com um militar não identificado sobre planos para prejudicar o governo na votação. Castro denunciou uma tentativa de "golpe eleitoral" e Moncada menciona em cada comício os supostos áudios, que segundo López e o deputado são falsos e manipulados com inteligência artificial. Além disso, o Ministério Público acusou os dois magistrados do Tribunal de Justiça Eleitoral (TJE) que representam o PN e o PL por supostas resoluções ilegais no processo.