Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Demon Slayer' ajuda Sony a melhorar previsões de lucro

'Demon Slayer' ajuda Sony a melhorar previsões de lucro

Autor Simon Sturdee and Katie Forster
Autor
Simon Sturdee and Katie Forster Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As ações da gigante japonesa Sony subiram mais de 5% nesta terça-feira (11), depois que a empresa elevou suas previsões de lucro para todo o ano graças ao sucesso de seu mais recente filme de anime, 'Demon Slayer'.

A empresa também atribuiu a melhoria ao aumento previsto nas vendas do seu console PlayStation e ao impacto menor do que o esperado das tarifas americanas.

Para o ano fiscal de 2025-2026, a Sony espera um lucro líquido de 1,05 trilhão de ienes (6,8 bilhões de dólares ou 36,4 bilhões de reais na cotação atual), 8% a mais do que sua última previsão, o que representa uma mudança mínima em relação ao lucro recorde do ano passado.

Em resposta, as ações do Grupo Sony subiram 5,7% na bolsa de valores à tarde.

'Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito: Parte 1', o primeiro título de uma nova trilogia baseada na popular série de mangá, foi um grande sucesso.

O filme de animação tornou-se o segundo mais lucrativo de todos os tempos no Japão, superado apenas pela versão anterior de 'Demon Slayer', que estreou em plena pandemia de covid-19.

Esta fantasia sombria sobre o confronto final de Tanjiro Kamado, que empunha sua espada para matar demônios, também liderou as bilheterias quando estreou nos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá em setembro.

Entretanto, a Sony reduziu sua previsão sobre o impacto das tarifas americanas para cerca de 50 bilhões de ienes (1,7 bilhão de reais na cotação atual), o que representa uma redução de 20 bilhões em relação à estimativa anterior de agosto.

Em julho, os governos do Japão e dos Estados Unidos chegaram a um acordo pelo qual Washington reduziu as tarifas sobre os produtos japoneses de 25% para 15%.

kaf-stu/dan/arm/mas/jmo/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar