'Demon Slayer' ajuda Sony a melhorar previsões de lucro

As ações da gigante japonesa Sony subiram mais de 5% nesta terça-feira (11), depois que a empresa elevou suas previsões de lucro para todo o ano graças ao sucesso de seu mais recente filme de anime, 'Demon Slayer'. A empresa também atribuiu a melhoria ao aumento previsto nas vendas do seu console PlayStation e ao impacto menor do que o esperado das tarifas americanas.

Para o ano fiscal de 2025-2026, a Sony espera um lucro líquido de 1,05 trilhão de ienes (6,8 bilhões de dólares ou 36,4 bilhões de reais na cotação atual), 8% a mais do que sua última previsão, o que representa uma mudança mínima em relação ao lucro recorde do ano passado. Em resposta, as ações do Grupo Sony subiram 5,7% na bolsa de valores à tarde. 'Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito: Parte 1', o primeiro título de uma nova trilogia baseada na popular série de mangá, foi um grande sucesso. O filme de animação tornou-se o segundo mais lucrativo de todos os tempos no Japão, superado apenas pela versão anterior de 'Demon Slayer', que estreou em plena pandemia de covid-19.