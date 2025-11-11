Damien Comolli é o novo diretor-executivo da Juventus

Comolli, que já trabalhava como diretor-geral da Juve, sucede Maurizio Scanavino, cujo mandato se encerrou no dia 7 de novembro.

O francês Damien Comolli foi nomeado como diretor-executivo da Juventus nesta terça-feira (11), cinco meses após sua chegada ao clube.

"Este clube tem um potencial infinito. Depois de 33 anos no futebol, nunca vi tal paixão, tal espírito de comunidade, tal união, tal respeito e uma história tão rica (...) Temos um projeto a longo prazo que acreditamos que é único e que nos permitirá brilhar no cenário europeu. Mas antes de qualquer coisa, nosso objetivo é reconquistar a Serie A", declarou o novo CEO da 'Vecchia Signora'.

Desde a sua chegada à Juventus, Comolli, que já foi diretor esportivo de Liverpool e Fenerbahçe, teve que administrar a crise que levou à demissão do técnico Igor Tudor, substituído por Luciano Spalletti.

O time de Turim ocupa a sexta posição no Campeonato Italiano, a cinco pontos da líder Inter de Milão, e é o 26º na Liga dos Campeões, com três pontos somados após quatro rodadas disputadas.

