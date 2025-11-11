Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dallas Mavericks demite gerente geral Harrison, que negociou Doncic com Lakers

Autor AFP
Tipo Notícia

O americano Nico Harrison, figura chave na transferência de Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers, foi demitido nesta terça-feira (11) do cargo de gerente geral e chefe de operações de basquete da franquia texana. 

O proprietário dos Mavericks, Patrick Dumont, anunciou a decisão após a equipe começar a temporada da NBA com três vitórias e oito derrotas, e os torcedores gritarem "Fora Nico!" em todos os jogos em casa. 

"Esta decisão reflete o nosso compromisso contínuo em construir uma organização com potencial para ser campeã, que ofereça resultados para nossos jogadores, nossos parceiros e, principalmente, nossos torcedores", disse Dumont. 

Os Mavericks nomearam o vice-presidente de operações Michael Finley, e o assistente do gerente geral, Matt Riccardi, como gerentes gerais interinos para supervisionar as operações de basquete. 

O astro esloveno Doncic, ídolo da torcida em Dallas, ajudou os Lakers a se recuperarem, juntando-se a Wilt Chamberlain como os únicos jogadores da NBA a marcar pelo menos 40 pontos nos três primeiros jogos de uma temporada.

Os 'Mavs', por sua vez, têm enfrentado dificuldades com Kyrie Irving, afastado devido a uma lesão no joelho, apesar da aquisição de Anthony Davis na troca de Doncic e de contarem com Cooper Flagg, a primeira escolha do Draft da NBA de 2025. 

Sob a direção de Harrison, que assumiu o cargo em junho de 2021, os Mavericks perderam para o Boston Celtics nas finais da NBA de 2024 e para o Golden State Warriors nas finais da Conferência Oeste de 2022. 

Dumont publicou uma carta aos torcedores explicando sua decisão e pedindo seu apoio contínuo. 

"Ninguém na organização dos Mavericks está feliz com o início do que todos acreditávamos que seria uma temporada promissora", escreveu ele. 

"Vocês têm grandes expectativas para os Mavericks, e eu as compartilho. Quando os resultados ficam aquém dessas expectativas, é minha responsabilidade tomar uma atitude", acrescentou Dumont. 

Ele agradeceu aos torcedores pela paciência e o apoio e, sem mencionar a negociação de Doncic, acrescentou: "Compreendo o profundo impacto que estes últimos meses difíceis tiveram. Saibam que estou totalmente comprometido com o sucesso dos Mavericks."

