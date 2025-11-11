Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

COP32 sobre o clima está prevista para a Etiópia em 2027, diz grupo africano na COP

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A 32ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que muda de local a cada ano, está prevista para acontecer na Etiópia em 2027, após os países africanos aprovarem essa escolha durante a atual COP30 em Belém do Pará.

O grupo de países africanos "escolheu a Etiópia", confirmou à AFP Richard Muyungi, presidente da equipe de negociadores africanos na cidade amazônica.

