Cobre, Pinochet, imigração: cinco coisas para saber sobre o Chile antes das eleições

Uma ditadura sangrenta, uma indústria mineradora em expansão e o aumento da imigração são alguns dos cinco pontos-chave sobre o Chile, que realiza eleições no domingo (16) para definir o sucessor do presidente de esquerda Gabriel Boric. - A longa ditadura de Pinochet -

O general Augusto Pinochet derrubou, em 11 de setembro de 1973, Salvador Allende, o primeiro marxista eleito presidente de forma democrática na América Latina. Allende se suicidou no palácio presidencial. Seguiram-se 17 anos de ditadura marcados por prisões, torturas, opositores jogados ao mar a partir de aviões e uma política que facilitou milhares de adoções estrangeiras ilegais de crianças. Após perder um plebiscito, Pinochet entregou o poder ao democrata-cristão Patricio Aylwin, vencedor das eleições de 1989, que assumiu o cargo no ano seguinte.

No entanto, Pinochet permaneceu no comando das Forças Armadas por mais oito anos. Morreu em 2006 sem ter sido julgado pelos crimes cometidos sob seu regime, que deixou mais de 3.200 vítimas fatais, incluindo 1.162 desaparecidos. Além dos mortos e desaparecidos, mais de 27 mil pessoas sofreram prisão política ou tortura entre 1973 e 1990, segundo a Comissão Nacional organizada pelo Ministério do Interior chileno.

A Constituição de Pinochet continua em vigor. Em 2022 e 2023, os chilenos rejeitaram em referendos duas novas propostas de reforma da Carta Magna. A primeira foi apoiada por Boric, impedido por lei de disputar a reeleição imediata; a segunda, elaborada por defensores do legado de Pinochet. - Destino da imigração -

O Chile tornou-se um destino importante para imigrantes, principalmente vindos da Venezuela. A população imigrante dobrou em sete anos e alcançou 8,8% do total em 2024, em um país de 20 milhões de habitantes, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). É a segunda maior proporção de residentes estrangeiros na América Latina, depois da Costa Rica, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).