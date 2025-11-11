Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cientistas australianos descobrem uma abelha 'lúcifer'

Cientistas australianos descobrem uma abelha 'lúcifer'

Como se cobras mortais, aranhas e tubarões mortais não fossem suficientes, a Austrália agora tem uma nova criatura assustadora: uma abelha "lúcifer" com chifres parecidos com os do diabo.

A espécie, denominada 'Megachile (Hackeriapis) lucifer', foi encontrada no estado da Austrália Ocidental, anunciou a Universidade Curtin nesta terça-feira (11).

Kit Prendergast, da Escola de Ciências Moleculares e da Vida da Universidade Curtin, descobriu a abelha em 2019, quando pesquisava uma flor silvestre criticamente ameaçada. A aparência única do inseto chamou sua atenção.

"A fêmea tinha alguns pequenos chifres incríveis no rosto", disse ela.

Fã da série "Lúcifer" da Netflix, ela disse que o nome era a escolha perfeita para a abelha de aspecto diabólico.

"É o primeiro novo membro deste grupo de abelhas a ser descrito em mais de 20 anos, o que realmente mostra o quanto de vida ainda temos para descobrir", disse Prendergast.

Ela acrescentou esperar que a descoberta aumente a conscientização sobre o número de espécies não conhecidas, em particular em áreas ameaçadas pela mineração. 

"Muitas empresas de mineração ainda não pesquisam a presença de abelhas nativas, então podemos estar perdendo espécies não descritas, incluindo aquelas que desempenham papéis cruciais no apoio a plantas e ecossistemas ameaçados", explicou.

"Sem saber quais abelhas nativas existem e quais plantas dependem delas, arriscamos perder ambas antes mesmo de percebermos sua existência".

Quase todas as plantas com flores dependem de polinizadores selvagens, especialmente abelhas, mas a perda de habitat e as mudanças climáticas deixam muitas espécies à beira da extinção.

