BBC deve 'lutar' para defender seu jornalismo, afirma ex-diretor

O ex-diretor-geral da BBC, Tim Davie, que pediu demissão no domingo devido à edição de um discurso de Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (11) que a emissora britânica deve "lutar" para defender seu jornalismo. "Acredito que precisamos lutar pelo nosso jornalismo", disse Tim Davie, em um discurso por videoconferência à equipe do grupo audiovisual, informou a BBC News.

O presidente dos Estados Unidos ameaçou processar a BBC em 1 bilhão de dólares (5,31 bilhões de reais) após a edição de um discurso, pela qual o grupo audiovisual se desculpou na segunda-feira, reconhecendo um "erro de julgamento". Os advogados de Trump deram até a noite de sexta-feira (22h GMT, 19h em Brasília) para que o grupo retire o documentário que inclui a edição e se retrate. Nesta terça-feira, o ex-diretor-geral reconheceu que a emissora havia cometido "um erro", com um "descumprimento" das normas editoriais da BBC, assumindo sua "parte de responsabilidade" ao renunciar. Tim Davie e a diretora-geral da BBC News, Deborah Turness, apresentaram os pedidos de demissão no domingo, depois que o grupo foi questionado pela edição de um discurso do presidente americano de 6 de janeiro de 2021, dia do ataque ao Capitólio em Washington.

Na edição, Trump parecia incitar seus apoiadores a marcharem em direção ao Congresso para "lutar como demônios". No entanto, na frase original, Trump dizia: "Vamos caminhar até o Capitólio e vamos encorajar nossos valentes senadores e representantes no Congresso". A expressão "lutar como demônios" correspondia a outro trecho do discurso. A alteração, revelada pelo jornal conservador The Daily Telegraph, foi inserida em um documentário exibido em outubro de 2024, uma semana antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos.