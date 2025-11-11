Avião militar da Turquia cai na fronteira entre Azerbaijão e Geórgia

Um avião de carga militar turco, procedente do Azerbaijão e com destino à Turquia, caiu nesta terça-feira (11) no leste da Geórgia, perto da fronteira, informou o Ministério da Defesa de Ancara.

"Operações de busca e resgate foram iniciadas em coordenação com as autoridades do Azerbaijão e da Geórgia", informou o ministério em um comunicado, sem informar sobre vítimas.