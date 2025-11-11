Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atentado suicida deixa pelo menos 12 mortos na capital do Paquistão

Autor AFP
Tipo Notícia

O ministro do Interior do Paquistão anunciou que pelo menos 12 pessoas morreram e 27 ficaram feridas nesta terça-feira (11) em um atentado suicida com bomba em frente a um tribunal da capital do país, Islamabad, reivindicado pelos talibãs paquistaneses.

O ataque, o primeiro desse tipo na cidade em anos, provocou pânico entre os moradores de uma área que também abriga diversos prédios governamentais. 

"Houve um atentado suicida no Kachehri", o tribunal de distrito, disse o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, no local. "Até o momento, 12 pessoas morreram e 27 ficaram feridas".

Um jornalista da AFP viu tropas paramilitares isolando a área onde, segundo o ministro do Interior, o agressor detonou os explosivos perto de uma viatura policial.

O Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP) reivindicou o atentado. "Nesta terça-feira, um de nossos membros atacou um tribunal em Islamabad", afirmou o grupo em um comunicado.

"Ataques serão executados contra aqueles que proferem sentenças baseadas em leis não islâmicas, contra aqueles que as aplicam e aqueles que as protegem, até que a 'sharia' seja implementada em todo o país", acrescentou o TTP.

Antes da reivindicação, o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, já havia acusado o TTP e os separatistas da região do Baluchistão, ambos responsáveis por ataques direcionados principalmente contra as forças de segurança.

Em Islamabad, o advogado Mohammed Shahzad Butt relatou uma "explosão massiva".

"Todos começaram a correr para dentro, aterrorizados. Vi pelo menos cinco corpos estendidos na porta principal", disse à AFP. 

Outro advogado, Rustam Malik, relatou que ouviu "uma forte explosão na porta" ao entrar no complexo. "Vi dois corpos estendidos na porta e vários veículos em chamas", acrescentou. 

- Tensões regionais -

Islamabad permaneceu praticamente à margem da violência de milicianos nos últimos anos; o último atentado suicida havia sido registrado em dezembro de 2022.

Mas o país enfrenta um ressurgimento dos ataques, que as autoridades atribuem principalmente a grupos armados que supostamente se refugiam no território afegão.

O atentado ocorreu enquanto as forças de segurança paquistanesas combatiam militantes entrincheirados em uma escola no distrito de Wana, no noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão. 

"Ontem à noite também houve um atentado em Wana", afirmou Naqvi, acrescentando que três pessoas morreram no incidente cujo autor é um afegão. "O Afeganistão está diretamente envolvido nesse atentado", declarou o ministro.

Ataques recentes provocaram um confronto sangrento entre Islamabad e Cabul em outubro, o pior combate transfronteiriço em anos. 

Segundo as Nações Unidas, mais de 70 pessoas morreram em ambos os lados, incluindo cerca de 50 civis afegãos.

Paquistão e Afeganistão alcançaram um frágil cessar-fogo, mas não conseguiram concretizar os detalhes durante várias rodadas de negociações.

O ministro paquistanês da Defesa, Khawaja Asif, afirmou antes da reivindicação que o atentado suicida em Islamabad deve ser considerado "um alerta". 

"Neste contexto, seria inútil nutrir grandes esperanças de que as negociações com os governantes de Cabul sejam bem-sucedidas", escreveu no X. 

Islamabad acusa Cabul de abrigar talibãs paquistaneses e outros grupos que lançam ataques na longa e porosa fronteira, algo que o governo afegão nega.

