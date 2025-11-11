Ataque com drones russos deixa um morto no leste da Ucrânia

Um ataque com drones russos matou uma pessoa e provocou incêndios na noite de segunda-feira (10) em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, informaram as autoridades locais. "Kramatorsk foi vítima de um ataque em larga escala. Sete drones atacaram a cidade em um período de 30 minutos" pouco depois das 20h00 locais (15h00 de Brasília), escreveu a prefeitura na plataforma Telegram.

"Segundo as primeiras informações, uma pessoa morreu no bombardeio, um homem nascido em 1961", acrescentou a mesma fonte, que relatou danos em uma "instituição de ensino" e em algumas residências. No dia 23 de outubro, dois jornalistas ucranianos do canal Freedom TV, Aliona Gramova e Evguen Karmazine, morreram na queda de um drone russo em um posto de gasolina de Kramatorsk, quando estavam dentro de um carro, segundo a emissora. Na região de Kharkiv (nordeste), um drone de ataque russo atingiu durante a noite de segunda-feira um veículo e feriu os três ocupantes, incluindo um adolescente de 16 anos. A Rússia, que tem forças militares mais numerosas e com equipamentos melhores, continua avançando no leste da Ucrânia, em particular na região de Donetsk, onde se concentra a maior parte dos combates. Na segunda-feira, Moscou reivindicou a tomada de três novas localidades.