Ataque com drones russos deixa um morto no leste da Ucrânia

Autor AFP
Um ataque com drones russos matou uma pessoa e provocou incêndios na noite de segunda-feira (10) em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

"Kramatorsk foi vítima de um ataque em larga escala. Sete drones atacaram a cidade em um período de 30 minutos" pouco depois das 20h00 locais (15h00 de Brasília), escreveu a prefeitura na plataforma Telegram.

"Segundo as primeiras informações, uma pessoa morreu no bombardeio, um homem nascido em 1961", acrescentou a mesma fonte, que relatou  danos em uma "instituição de ensino" e em algumas residências.

No dia 23 de outubro, dois jornalistas ucranianos do canal Freedom TV, Aliona Gramova e Evguen Karmazine, morreram na queda de um drone russo em um posto de gasolina de Kramatorsk, quando estavam dentro de um carro, segundo a emissora.

Na região de Kharkiv (nordeste), um drone de ataque russo atingiu durante a noite de segunda-feira um veículo e feriu os três ocupantes, incluindo um adolescente de 16 anos.

A Rússia, que tem forças militares mais numerosas e com equipamentos melhores, continua avançando no leste da Ucrânia, em particular na região de Donetsk, onde se concentra a maior parte dos combates. Na segunda-feira, Moscou reivindicou a tomada de três novas localidades.

Paralelamente, Moscou intensifica os bombardeios contra infraestruturas energéticas e a rede ferroviária ucraniana, em um momento de queda das temperaturas com a aproximação do inverno (hemisfério norte).

Por sua vez, Kiev ataca com frequência depósitos e refinarias de petróleo e outras instalações na Rússia.

O Ministério da Defesa da Rússia indicou na manhã de terça-feira que interceptou 37 drones de ataque ucranianos durante a noite, sem mencionar os danos provocados.

