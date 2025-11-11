Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atalanta anuncia Raffaele Palladino como novo técnico

Atalanta anuncia Raffaele Palladino como novo técnico

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Raffaele Palladino é o novo técnico da Atalanta, anunciou o clube nesta terça-feira (11), um dia depois da demissão do croata Ivan Juric.

Palladino, de 41 anos, assinou contrato até 30 de junho de 2027 e chega com a missão de encerrar a série de maus resultados da equipe.

Nas últimas sete rodadas do Campeonato Italiano, a Atalanta somou cinco empates e duas derrotas. Além disso, a 'Dea' venceu apenas quatro dos 15 jogos que disputou na temporada, dois na Serie A e dois na Liga dos Campeões.

Ex-jogador da seleção italiana, Palladino começou sua carreira como treinador nas categorias de base do Monza, antes de assumir o time principal do clube em 2022 e disputar duas temporadas na primeira divisão.

Seu bom trabalho o levou à Fiorentina no ano passado, mas ele acabou demitido de forma inesperada ao final da temporada, mesmo tendo conseguido um bom sexto lugar na Serie A.

Ivan Juric, que havia chegado à Atalanta em junho, foi o quarto treinador demitido nesta temporada na primeira divisão italiana, depois das saídas de Igor Tudor da Juventus, Patrick Vieira do Genoa e Stefano Pioli da Fiorentina.

jr/obo/mcd/mb/cb/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar