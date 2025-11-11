Atalanta anuncia Raffaele Palladino como novo técnico

Palladino, de 41 anos, assinou contrato até 30 de junho de 2027 e chega com a missão de encerrar a série de maus resultados da equipe.

Raffaele Palladino é o novo técnico da Atalanta, anunciou o clube nesta terça-feira (11), um dia depois da demissão do croata Ivan Juric.

Nas últimas sete rodadas do Campeonato Italiano, a Atalanta somou cinco empates e duas derrotas. Além disso, a 'Dea' venceu apenas quatro dos 15 jogos que disputou na temporada, dois na Serie A e dois na Liga dos Campeões.

Ex-jogador da seleção italiana, Palladino começou sua carreira como treinador nas categorias de base do Monza, antes de assumir o time principal do clube em 2022 e disputar duas temporadas na primeira divisão.

Seu bom trabalho o levou à Fiorentina no ano passado, mas ele acabou demitido de forma inesperada ao final da temporada, mesmo tendo conseguido um bom sexto lugar na Serie A.

Ivan Juric, que havia chegado à Atalanta em junho, foi o quarto treinador demitido nesta temporada na primeira divisão italiana, depois das saídas de Igor Tudor da Juventus, Patrick Vieira do Genoa e Stefano Pioli da Fiorentina.