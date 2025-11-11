Os assistentes de inteligência artificial (IA), protagonistas da revolução deste setor, criaram uma porta de entrada para hackers roubarem, apagarem ou modificarem dados dos usuários, alertam especialistas em cibersegurança. Essas ferramentas são robôs conversacionais, os chatbots, que podem, entre muitas outras funções, realizar tarefas que os humanos fazem online, como comprar uma passagem de avião ou adicionar eventos a um calendário.

Mas a capacidade dos assistentes de IA de receber ordens com linguagem natural facilita ataques cibernéticos, mesmo por pessoas sem grandes conhecimentos técnicos. "Estamos entrando em uma era em que a cibersegurança já não se trata de proteger os usuários de atores mal-intencionados com um conjunto de habilidades técnicas altamente especializadas", aponta a startup de IA Perplexity em seu blog. "Pela primeira vez em décadas, estamos vendo vetores de ataque novos e inovadores que podem vir de qualquer lugar", afirma. Esses "ataques de injeção" não são novos no mundo dos hackers, mas antes exigiam um código de computador engenhosamente escrito e escondido para causar danos.

No entanto, desde que as ferramentas de IA passaram de simplesmente gerar texto, imagens ou vídeos para serem assistentes que podem explorar de forma independente a internet, o potencial de manipulação maliciosa aumentou. Para Marti Jorda Roca, engenheiro na espanhola NeuralTrust, é necessário considerar essa possibilidade em todos os níveis. "As pessoas devem entender que o uso da IA apresenta perigos específicos de segurança", e quanto às empresas, "devem instalar salvaguardas (...) para enquadrar esses riscos", defende.

A Meta classifica essa nova ameaça, denominada "injeção de consulta", como uma "vulnerabilidade", enquanto o responsável por segurança digital da OpenAI, Dane Stuckey, a considera "um problema de segurança não resolvido". Ambas as empresas estão investindo bilhões de dólares em IA, cujo uso cresce rapidamente junto com suas capacidades. - "Equilíbrio delicado" -

A injeção de consultas pode, em alguns casos, ocorrer em tempo real quando uma solicitação do usuário - "reserve um quarto de hotel para mim" - é manipulada por um ator malicioso para se transformar em outra coisa - "transfira 100 dólares para esta conta". Mas essas instruções também podem estar ocultas na internet, já que assistentes de IA integrados em navegadores encontram dados online de qualidade ou origem duvidosa, e potencialmente armados com comandos ocultos de hackers. Eli Smadja, da empresa israelense de cibersegurança Check Point, vê a injeção de consultas como o "problema de segurança número um" para os modelos de linguagem que impulsionam os assistentes de IA surgidos após a ascensão do ChatGPT.