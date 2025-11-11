Alcaraz vence Fritz de virada e fica perto da semifinal do ATP Finals

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, conseguiu sua segunda vitória no ATP Finals ao bater o americano Taylor Fritz (N.6) nesta terça-feira (11). Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (2/7), 7-5 e 6-3, em uma batalha de duas horas e 50 minutos.

Ambos começaram com cautela no saque, e após uma quebra de serviço para cada lado, mantiveram o equilíbrio no primeiro set até o tie break, com Fritz conseguindo fechar com um 7/2. Alcaraz passou por um momento complicado no quinto game da segunda parcial, quando o americano, que raramente cometia erros, teve um break point que poderia decidir o duelo a seu favor. Mas o número 1 do mundo se salvou e, quando parecia que haveria um novo tie break, quebrou o serviço de Fritz para fechar em 7-5. No terceiro e decisivo set, Alcaraz cresceu no jogo sendo sólido no saque e eficiente na devolução, conseguindo uma quebra para abrir 4-2. E depois de ter três match points no serviço de Fritz, sacou no game seguinte para selar a vitória com um 6-3.