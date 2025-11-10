Warren Buffett se aposenta mas manterá ações da Berkshire Hathaway

O bilionário americano Warren Buffett deixará a direção da Berkshire Hathaway no final de dezembro, conforme o previsto, mas manterá por enquanto "uma parte significativa" de suas ações do conglomerado, indicou ele em uma carta aos acionistas publicada nesta segunda-feira (10). Isso lhe garante a manutenção do controle do grupo.

O empresário, que atualmente tem 95 anos, possuía no fim de outubro aproximadamente 38% das ações do tipo A, que representam 10 mil vezes mais direitos de voto do que os títulos do tipo B, os mais numerosos. Com esse volume, ele detém cerca de 30% dos direitos de voto totais, permanecendo assim como o acionista mais influente da Berkshire Hathaway. Em sua carta, Buffett expressa a intenção de manter suas ações "até que os acionistas da Berkshire se sintam confortáveis com" Greg Abel, que assumirá a direção-geral da empresa em 1º de janeiro. "Não deverá demorar muito", estimou o Oráculo de Omaha — apelido que faz referência à cidade de Nebraska onde ele passou quase toda a sua vida e ao seu prestígio entre os investidores.

Alguns acionistas estão preocupados com a saída de Buffett, considerado o principal artífice da ascensão implacável do grupo ao longo de décadas, graças ao seu aguçado senso de negócios. O bilionário explicou que ele próprio e seu parceiro Charlie Munger, falecido em 2023, desenvolveram "há muito tempo" confiança na capacidade de Abel para liderar a Berkshire Hathaway. "Meus filhos já apoiam Greg 100%", acrescentou, "assim como os diretores da Berkshire".

Dois dos três filhos de Buffett fazem parte do conselho de administração, e todos possuem ações por meio de suas próprias fundações. Contador de formação, Greg Abel ingressou no grupo em 1999, quando a Berkshire Hathaway adquiriu a empresa MidAmerican Energy, da qual ele era funcionário. Buffett havia designado esse canadense como seu sucessor em maio de 2021, sem fixar na época uma data para a transição.