Wall Street fecha em alta à espera de solução para o bloqueio orçamentário nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (10), impulsionada pelas expectativas de que seja encerrada a paralisação orçamentária nos Estados Unidos, conhecida como "shutdown", após mais de 40 dias de fechamento dos serviços públicos federais. O Dow Jones subiu 0,81%, o Nasdaq, de tecnologia, avançou 2,27%, e o índice ampliado S&P 500 teve alta de 1,54%.

"Os investidores estão se agarrando à notícia de que o Senado se prepara para adotar uma medida para reabrir o governo" após o bloqueio orçamentário mais longo da história do país, disse à AFP o analista Jack Albin, da Cresset. No domingo, foi enviado ao Senado um projeto de acordo entre a maioria republicana e alguns democratas moderados. Espera-se que a Câmara Alta o aprove no final desta segunda-feira ou na madrugada de terça. Em seguida, caberá à Câmara dos Representantes examinar a proposta e, caso seja aprovada, restará apenas a promulgação pelo presidente americano, Donald Trump. "Veremos se o governo reabrirá nos próximos dias", o que seria "bom tanto para os consumidores quanto para os investidores", afirmou Albin.