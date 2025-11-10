Trump ameaça BBC com ação judicial de um bilhão de dólares

Donald Trump ameaçou processar a BBC em 1 bilhão de dólares, (5,3 bilhões de reais) por uma edição enganosa de um discurso que fez no dia do ataque ao Capitólio em Washington em 2021, indicou nesta segunda-feira (10) uma fonte próxima à equipe jurídica do presidente americano. A fonte, que preferiu não revelar sua identidade, confirmou uma informação da Fox News segundo a qual Trump enviou uma carta à emissora britânica na qual deu até sexta-feira para retirar a transmissão e se retratar.

Um porta-voz da equipe jurídica de Trump confirmou que uma carta havia sido enviada à BBC e acusou a empresa de ter "difamado" Trump, mas não deu mais detalhes. "A BBC difamou o presidente Trump ao editar intencional e enganosamente seu documentário com o objetivo de tentar interferir nas eleições presidenciais", disse o porta-voz em um comunicado à AFP. "O presidente Trump continuará responsabilizando aqueles que traficam mentiras, equívocos e notícias falsas", acrescentou. O diretor-geral da BBC anunciou sua renúncia no domingo devido à controvérsia. O grupo audiovisual pediu desculpas nesta segunda-feira, reconhecendo um "erro de julgamento".

Segundo a Fox News, que teve acesso à carta, Trump exige que a BBC se retrate pelas "afirmações falsas, difamatórias, depreciativas e incendiárias" e ameaça com ações judiciais caso não obtenha satisfação antes de sexta-feira (14). "Examinaremos a carta e responderemos diretamente no devido tempo", indicou um porta-voz da BBC. A emissora está sendo criticada por editar um discurso do presidente americano, de forma a parecer que ele incitou seus apoiadores a marcharem ao Congresso para "lutar como demônios".

No entanto, na declaração original, Trump disse: "Vamos marchar até o Capitólio e vamos encorajar nossos bravos senadores e representantes no Congresso". A frase "lutar como demônios" correspondia a outro trecho do discurso. A edição enganosa do discurso de Trump foi incluída em um documentário exibido em outubro de 2024, uma semana antes das eleições presidenciais dos EUA.

- "Jornalistas corruptos" - Trump denunciou, no domingo (9), os "jornalistas corruptos" e "imorais" da BBC em sua rede social Truth Social. A BBC se manifestou nesta segunda-feira, com as desculpas apresentadas por Samir Shah, presidente do grupo audiovisual, em uma carta à presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Mídia e Esportes, Caroline Dinenage.