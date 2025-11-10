Tailândia suspende acordo de paz com Camboja após explosão de mina terrestre

A Tailândia anunciou nesta segunda-feira (10) que suspenderá a implementação de um acordo de paz com o Camboja após a explosão de uma mina terrestre ferir dois de seus soldados perto da fronteira disputada entre os dois países. O acordo, supervisionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscava garantir o fim duradouro das hostilidades após os confrontos fronteiriços de julho, nos quais pelo menos 43 pessoas morreram e mais de 300.000 civis foram deslocados em ambos os lados.

O Exército tailandês afirmou em um comunicado que a explosão na província de Sisaket deixou um soldado com uma grave lesão na perna, enquanto a onda expansiva causou dores no peito em outro. O porta-voz do governo tailandês, Siripong Angkasakulkiat, declarou que Bangcoc suspenderá "o acompanhamento da declaração conjunta". Isso significa o fim da implementação do acordo assinado com o Camboja em Kuala Lumpur no final de outubro, meses após as partes terem acordado um cessar-fogo. Os próximos passos previstos na implementação do acordo incluíam a libertação de 18 soldados cambojanos detidos na Tailândia.