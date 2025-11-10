Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tailândia suspende acordo de paz com Camboja após explosão de mina terrestre

Autor AFP
Tipo Notícia

A Tailândia anunciou nesta segunda-feira (10) que suspenderá a implementação de um acordo de paz com o Camboja após a explosão de uma mina terrestre ferir dois de seus soldados perto da fronteira disputada entre os dois países.

O acordo, supervisionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscava garantir o fim duradouro das hostilidades após os confrontos fronteiriços de julho, nos quais pelo menos 43 pessoas morreram e mais de 300.000 civis foram deslocados em ambos os lados.

O Exército tailandês afirmou em um comunicado que a explosão na província de Sisaket deixou um soldado com uma grave lesão na perna, enquanto a onda expansiva causou dores no peito em outro.

O porta-voz do governo tailandês, Siripong Angkasakulkiat, declarou que Bangcoc suspenderá "o acompanhamento da declaração conjunta".

Isso significa o fim da implementação do acordo assinado com o Camboja em Kuala Lumpur no final de outubro, meses após as partes terem acordado um cessar-fogo.

Os próximos passos previstos na implementação do acordo incluíam a libertação de 18 soldados cambojanos detidos na Tailândia.

As autoridades cambojanas não comentaram o incidente, mas no passado negaram as acusações tailandesas de terem colocado novas minas ao longo da fronteira.

O Ministério da Defesa do Camboja reiterou em um comunicado nesta segunda-feira seu "compromisso inabalável" com a paz.

tp-sjc/ami/mab/dbh/dd/fp

eua

