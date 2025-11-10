Sinner vence Auger-Aliassime em sua estreia no ATP Finals

Nove dias após o confronto na final do Masters 1000 de Paris, também vencida por Sinner, o italiano venceu o canadense por 7-5 e 6-1.

O tenista italiano Jannik Sinner, número dois do mundo, derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime, oitavo colocado do ranking, em sua estreia no ATP Finals, torneio do qual é o atual campeão, nesta segunda-feira (10), em Turim.

Auger-Aliassime, de 25 anos, disputa este torneio, que reúne os oito melhores jogadores da temporada, pela segunda vez na carreira, após sua participação em 2022.

Depois de um primeiro set equilibrado, Sinner dominou o adversário, que sentiu dores na panturrilha esquerda, graças a uma quebra de serviço logo no início do segundo set, em que chegou a abrir 3-0.

Em seguida, quebrou o saque de Auger-Aliassime pela segunda vez e fechou a partida convertendo seu primeiro match point com um ace.

Sinner acumula 27 vitórias consecutivas em quadras duras cobertas, sua superfície favorita, e assume a liderança do grupo Björn Borg, no qual também terá que enfrentar o alemão Alexander Zverev (nº 3) e o americano Ben Shelton (nº 5).