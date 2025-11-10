Saudita é julgado por ataque em mercado de Natal na Alemanha em 2024

Um saudita islamofóbico admitiu, nesta segunda-feira (10), ter avançado com um carro contra uma multidão em um mercado de Natal em Magdeburgo, na Alemanha, em 2024, alegando confusas motivações políticas e religiosas, no início do julgamento pelo ataque que deixou seis mortos e mais de 300 feridos. "Eu sou quem dirigiu o carro", afirmou Taleb Jawad al-Abdulmohsen, médico de 51 anos acusado pelos assassinatos, em 20 de dezembro de 2024, de um menino de nove anos e de cinco mulheres com idades entre 45 e 75 anos, além de 338 tentativas de homicídio.

Segundo a acusação, ele pode ser condenado à prisão perpétua. Durante mais de quatro meses, a Justiça alemã tentará esclarecer as motivações do réu, um refugiado que demonstrava nas redes sociais simpatia pelo partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e hostilidade ao islã e ao governo alemão. Abdulmohsen sorriu no início do julgamento, enquanto se sentava em um cubículo à prova de balas. O grande número de vítimas e testemunhas levou as autoridades a construir uma sala temporária para as audiências, já que nenhum tribunal do estado da Saxônia-Anhalt, onde fica Magdeburgo, no leste da Alemanha, tinha capacidade para abrigar o julgamento.

Após ouvir sem demonstrar emoção a leitura da acusação, Abdulmohsen fez um discurso incoerente sobre políticos, a violência contra as mulheres em sua aldeia saudita e ressentimentos religiosos, além de críticas à polícia e à imprensa, enquanto assoava o nariz e soluçava. O perfil atípico do suspeito chamou atenção após o ataque que, além de reacender o debate migratório a dois meses das eleições gerais, expôs falhas de segurança durante o evento. Abdulmohsen chegou à Alemanha em 2006 e obteve o status de refugiado dez anos depois. Desde 2020, trabalhava como psiquiatra, apesar das dúvidas sobre suas competências.