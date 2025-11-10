Sabalenka termina temporada como número 1 do ranking da WTA

Apesar de ter perdido a final do torneio para a cazaque Elena Rybakina no sábado, a tenista de 27 anos conquistou o maior número de vitórias (63) e quebrou o recorde de premiação em uma única temporada no circuito da WTA (US$ 15.008.519, cerca de R$ 80 milhões pela cotação atual).

A bielorrussa Aryna Sabalenka terminou a temporada como número um do mundo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira (10), logo após a disputa do WTA Finals.

Em 2025, Sabalenka conquistou quatro títulos, incluindo um Grand Slam (US Open), e chegou às finais de outros dois majors (Aberto da Austrália e Roland Garros).

Como prova de seu domínio, ela termina o ano com uma vantagem de 2.475 pontos sobre a número 2 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

Rybakina, por sua vez, terminou o ano em ótima forma após uma sequência de resultados ruins que a fez cair para a 13ª posição no ranking em julho. Ela encerrou a temporada com a segunda maior conquista de sua carreira, depois do título de Wimbledon em 2022.

A tenista cazaque encerrou o ano na 5ª posição do ranking, duas abaixo de sua melhor classificação na carreira (3ª em 2023).