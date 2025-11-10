Rússia avança sobre cidade estratégica na Ucrânia com nova tática de infiltração

Tropas russas fecham o cerco à cidade estratégica de Pokrovsk, que virou ponto crítico. "É muito difícil distinguir entre um inimigo e um civil", diz soldado ucraniano. Fim da linha para as defesas na região?A cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, se tornou um ponto crítico na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os intensos combates que ocorrem na região há mais de um ano se alastraram nos últimos meses para as ruas da cidade onde os russos se infiltram de maneira gradual, como relatou um operador de drones à DW. É impossível detectar todos eles. Os invasores procuram brechas, aguardam condições climáticas favoráveis e entram na cidade individualmente ou em duplas. Uma vez lá dentro, eles se fazem passar por civis e podem permanecer durante meses sem serem identificados. "Nas minhas observações, a infiltração é o principal problema. É muito difícil distinguir entre um inimigo e um civil", afirma à DW um soldado de reconhecimento que atua na região. Segundo ele, as tropas russas avançam sobre Pokrovsk com um grande número de drones e bombas planadoras. Os drones são usados para armar emboscadas e interromper a logística das Forças Armadas ucranianas, enquanto as bombas destroem qualquer cobertura. Superioridade aérea russa Autoridades militares ucranianas avaliam que o Exército russo tem uma dupla vantagem em Pokrovsk, tanto em número quanto em superioridade aérea. A Ucrânia não possui defesa contra os numerosos drones russos. "Por causa dos drones, não podemos mover nossas defesas aéreas para mais perto da linha de frente. Isso destruiria os sistemas de alto custo. Não temos aeronaves suficientes para abater os bombardeiros Su-25 russos", afirma uma das fontes. Consequentemente, a linha de contato ao longo da frente perto de Pokrovsk é muito longa. A chamada "zona morta" se estende por 20 quilômetros. O maior problema para as forças de Kiev é o fato de os russos interromperem deliberadamente a logística das tropas ucranianas. Isso prejudica o fornecimento de munição e equipamento técnico, bem como as rotações e a retirada dos feridos. Longas caminhadas até a frente de batalha "A logística ainda funciona, mas é extremamente arriscada. A maioria das unidades avança a pé. Algumas precisam percorrer dezenas de quilômetros para chegar às suas posições. A ajuda humanitária está sendo entregue por drones", diz um oficial de reconhecimento em Pokrovsk. Os russos agora se aproximam de cidades como Dobropillia, Rodynske e Bilytske, que até recentemente eram controladas por soldados ucranianos e abrigavam pontos de transbordo e centros logísticos. As distâncias que os militares ucranianos precisam percorrer e o tempo necessário aumentaram, relata um piloto de drone. "Quando os russos começaram a destruir as rotas logísticas ucranianas, sentimos que eles estavam assumindo a superioridade aérea completa." Agora, os soldados ucranianos, totalmente armados, precisam chegar às suas posições a pé. Robôs terrestres poderiam fornecer suprimentos essenciais, mas também são alvos de drones russos. Um operador de drone da Guarda Nacional Ucraniana, posicionado nos arredores de Myrnohrad, descreve a tática russa de avançar em pequenos grupos de infantaria. Em julho, a logística ainda funcionava e tudo o que era necessário era entregue diariamente. A partir de meados de agosto, no entanto, os pilotos de drones tiveram que deixar suas posições a pé e percorrer 12 quilômetros até Rodynske. Em setembro, essa distância aumentou para 30 quilômetros. "O acesso às posições é muito difícil; restam apenas uma ou duas rotas terrestres, e uma delas está sob fogo", disse o homem. Além disso, os operadores ucranianos de drones agora precisam permanecer em suas posições por 30 a 40 dias. Muitos se recusaram a ocupar posições nos arredores de Myrnohrad por medo de serem cercados pelos russos. Por que Pokrovsk é importante? Ruslan Mykula é cofundador do projeto de análise DeepState. Segundo ele, os russos estavam tentando consolidar uma posição firme na cidade de Myrnohrad para estabelecer sua logística. Isso, porém, seria um desenvolvimento extremamente desfavorável para a Ucrânia. Sem Pokrovsk, as Forças Armadas ucranianas não conseguiriam manter Myrnohrad, afirma Mykula. A cidade se tornaria então a principal base das tropas russas. Elas avançariam para uma área com prédios altos e densamente povoada, onde milhares de soldados poderiam ser acomodados. Ao mesmo tempo, as posições dos pilotos de drones ucranianos, bem como as posições das unidades ucranianas de guerra eletrônica e reconhecimento, teriam que ser realocadas para as áreas de floresta. "Perder Pokrovsk seria muito doloroso, espero sinceramente que não chegue a esse ponto", diz um oficial ucraniano atualmente estacionado perto da cidade. "As fortificações estão completas. Não existe outra fortaleza como Pokrovsk, com seus arranha-céus, colinas e grande quantidade de concreto. É uma cidade realmente bastante defensável." Caso as tropas ucranianas percam Pokrovsk, todas as forças russas mobilizadas poderiam avançar em direção a Kramatorsk, Sloviansk e Druzhkivka. Segundo o oficial, defender essas cidades seria significativamente mais difícil. Ponto estratégico para futuros avanços Um especialista militar ucraniano, que também falou sob condição de anonimato, está convencido de que a liderança russa ordenou ao Exército a captura da região de Donetsk. O Kremlin quer negociar com a Ucrânia e seus aliados ocidentais a partir de uma posição de força. "Pokrovsk é considerada parte desta operação para colocar a rodovia entre as cidades de Bakhmut, Chasiv Yar, Kostiantynivka e Pokrovsk completamente sob controle russo. Assim, eles poderiam avançar ainda mais em direção a Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk", afirma o especialista à DW. Capturar a conurbação Pokrovsk-Myrnohrad é importante para os russos como ponto de partida para um avanço em direção a Pavlograd, mas também para o norte, em direção a Druzhkivka, Kramatorsk e Sloviansk. "É por isso que há combates tão intensos em torno de Pokrovsk", explica. O especialista militar Markus Reisner destaca, em entrevista à DW, que a situação em torno de Pokrovsk vem se deteriorando constantemente há semanas. "Apesar dos sucessos da Ucrânia em repelir a tentativa de avanço ao norte de Pokrovsk, a pressão russa se intensificou tanto que eles conseguiram penetrar, principalmente nos distritos do sul da cidade", afirma. "Essencialmente, veremos o mesmo desenvolvimento que testemunhamos repetidamente nos últimos meses e anos nas batalhas por cidades-chave que já esquecemos", aponta. Os russos, no entanto, não alcançaram o avanço operacional que esperavam com sua ofensiva de verão. Autor: Daria Nynko, Hanna Sokolova-Stekh