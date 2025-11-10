Presidente alemão alerta contra "forças de extrema direita"

Em um momento que o partido AfD desponta nas pesquisas, Frank-Walter Steinmeier diz que não pode haver cooperação política com extremistas e defende discutir proibição de legendas.Por ocasião da data que marca a queda do Muro de Berlim, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, fez neste domingo (09/11) um apelo pela união nacional e pela defesa da democracia no país. Ele disse considerar a democracia e a liberdade ameaçadas na Alemanha. "Cento e sete anos após 1918, data da proclamação da primeira república alemã, a nossa democracia liberal está sob maior pressão do que em qualquer outro momento desde a Reunificação", alertou Steinmeier em discurso no Palácio Bellevue, em Berlim. O que ameaça a democracia alemã são as forças de extrema direita que estão ganhando apoio entre a população, disse, sem se referir diretamente ao partido político Alternativa para a Alemanha (AfD). Simplesmente "esperar a tempestade passar" não é uma opção, alertou. "Precisamos agir." "Não deve haver cooperação política com extremistas", afirmou, num alerta aos demais partidos políticos. Steinmeier disse que também é preciso discutir a possibilidade de proibir partidos políticos, novamente sem mencionar explicitamente a AfD, que tem despontado como favorita em diversas pesquisas eleitorais. "Não aprendemos com a história?" Steinmeier discursou num evento comemorativo que marcou os diversos acontecimentos históricos do dia 9 de novembro. Ele relatou conversas nas quais foram levantadas preocupações sobre a crescente força de partidos extremistas e a insegurança que sentem pessoas judias e/ou com histórico familiar de imigração. "Será possível que justamente nós não tenhamos aprendido com a história?", questionou Steinmeier. "Os extremistas de direita atraem as pessoas com o doce veneno da raiva, e 'os de cima' são o suposto inimigo", afirmou. Eles seduzem as pessoas "com a promessa de uma liderança autoritária" e a ideia de que a Alemanha deveria "ser grande de novo". Mas os democratas têm "muito a oferecer em resposta. Temos o Direito. A liberdade. A humanidade. O conhecimento de aonde o ódio leva", enfatizou. as/ra (EPD, Lusa)