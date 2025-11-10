Polícia apreende mais de seis toneladas de barbatanas de tubarão no Peru

A polícia peruana apreendeu um carregamento de barbatanas de tubarão, um ingrediente muito procurado para a preparação de sopas e bebidas afrodisíacas, que seria exportado ilegalmente para a Ásia, informou a corporação nesta segunda-feira (10). "Estamos apreendendo mais de seis toneladas de barbatanas de tubarões de diversas espécies cuja pesca é totalmente proibida", disse à AFP o general Manuel Lozada, chefe da Divisão de Investigação Criminal.

Segundo as autoridades, o carregamento é um dos maiores já encontrados e está avaliado no mercado asiático em 8 milhões de dólares (cerca de 42,5 milhões de reais). As barbatanas estavam escondidas em um armazém clandestino localizado em uma casa no porto de Callao, vizinho a Lima. Os pescadores "devastam e geram um impacto terrível no ecossistema marinho da região, onde capturam esses tubarões ameaçados de extinção", afirmou o chefe policial, lembrando que muitos "cortam apenas as barbatanas e jogam o corpo no mar". Na operação, três peruanos foram detidos e estão sendo investigados por possível participação em uma organização criminosa dedicada ao tráfico desse produto.

As barbatanas de tubarão são altamente valorizadas no mercado por suas supostas propriedades afrodisíacas. De acordo com a crença popular, a sopa de barbatana de tubarão ajudaria a retardar o envelhecimento, melhorar o apetite, fortalecer a memória e estimular o desejo sexual. Os exemplares das famílias de tubarões-requiem (Carcharhinidae) e tubarões-martelo (Sphyrnidae) estão entre os mais traficados como ingrediente da sopa de barbatana.