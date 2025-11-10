Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pauta de videográficos

Pauta de videográficos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

* AI-energia-tecnologia-informática-meio-ambiente

A inteligência artificial generativa tem um grande impacto no meio ambiente: os data centers que a fazem funcionar consomem muita água e eletricidade, ao mesmo tempo que produzem resíduos eletrônicos.

Videográfico sobre o impacto ambiental da Inteligência Artificial. - REENVIO DISPONÍVEL 

Maria Cecilia REZENDE 

Gráficos

Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031 - 000 - Rio de Janeiro

Tel : +55 21 2217 0025

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar