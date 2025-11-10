A COP30, reunião do clima da ONU, começa nesta segunda-feira (10) na cidade de Belém, no estado do Pará, com uma tentativa de salvar os esforços globais de luta contra o aquecimento global.

Com sua cabeleira vermelha em forma de chamas, uma tanga de folhas e uma lança na mão, Curupira, um travesso guardião das florestas do folclore amazônico, é o mascote da COP30 que começa nesta segunda-feira (10) em Belém.

Senado dos EUA dá passo importante para acabar com paralisação orçamentária

O Senado dos Estados Unidos deu um passo importante no domingo (9) para acabar com a paralisação governamental mais longa de sua história ao abrir caminho para um debate formal sobre o orçamento destinado às agências federais.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTA MARTA:

Celac e UE rejeitam 'uso da força' no Caribe sem mencionar EUA

Países da América Latina e da União Europeia rejeitaram no domingo (9), em uma declaração conjunta, o "uso da força" que contradiz o direito internacional, em um momento de tensão com os Estados Unidos pelos ataques contra embarcações no Caribe e no Pacífico.

PARIS:

OCDE: insegurança e violência estão entre as grandes preocupações na América Latina

A insegurança e a violência nas ruas da América Latina e do Caribe são as principais preocupações de seus cidadãos, aponta a primeira pesquisa da OCDE sobre o que determina a confiança nas instituições públicas da região.

-- EUROPA

LONDRES:

BBC é obrigada a dar explicações após edição enganosa do discurso de Trump

O presidente da BBC, Samir Shah, deverá prestar esclarecimentos nesta segunda-feira (10) após a renúncia do diretor da emissora pública britânica e da responsável por seu canal de notícias BBC News, devido à edição tendenciosa de um discurso de Donald Trump.

PARIS:

Justiça francesa ordena libertação do ex-presidente Sarkozy

A Justiça da França ordenou, nesta segunda-feira (10), a libertação do ex-presidente Nicolas Sarkozy, que passou 20 dias na prisão devido a uma condenação por associação ilícita, mas com a imposição de medidas de controle judicial.

PARIS:

Dez anos de reconstrução para vítimas dos atentados de 2015 em Paris

Dez anos depois de sobreviver ao pior atentado jihadista em Paris, Eva considera essa tragédia como "parte" dela e, pela primeira vez, quebra o silêncio para relatar como tenta superar esse ataque que comoveu profundamente a sociedade francesa.

MADRI:

Valas comuns eternizam Guerra Civil Espanhola

"É a minha única ilusão, depois posso morrer", diz entre lágrimas María Jesús Ezquerra, que, aos 88 anos, e meio século após a morte de Franco, sonha finalmente em recuperar o corpo de seu pai, assassinado e jogado em uma vala no início da Guerra Civil, para reuni-lo com sua mãe.

-- ÁSIA

TUGUEGARAO:

Tufão Fung-wong deixa cinco mortos e dezenas de cidades inundadas nas Filipinas

Vilarejos ficaram submersos e dezenas de cidades permaneciam sem energia elétrica nesta segunda-feira (10), após a passagem do tufão Fung-wong pelas Filipinas, que provocou pelo menos cinco mortes e o deslocamento de mais de um milhão de pessoas.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Fundada há 40 anos, Repórteres sem Fronteiras passa da defesa à ação

A ONG francesa Repórteres Sem Fronteiras (RSF), que celebra seu 40º aniversário esta semana, defende incansavelmente a liberdade de imprensa, mas adota uma postura cada vez mais ofensiva no combate à impunidade por crimes contra jornalistas e à censura.

RIADE:

Mulheres sauditas praticam dança do ventre em segredo

Em uma academia exclusivamente feminina na Arábia Saudita, um grupo de mulheres dança ao ritmo da percussão, felizes por praticar a dança do ventre longe de suas famílias, já que a modalidade ainda é um tabu no reino conservador.

LOS ANGELES:

Glen Powell reinventa 'O Sobrevivente' no papel de Schwarzenegger

A escolha do carismático Glen Powell para o papel de Arnold Schwarzenegger no remake de "O Sobrevivente" deixou muitos entusiasmados, sobretudo no contexto em que se diz que Hollywood não produz mais estrelas de cinema.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

Acompanhamento do ATP Finals

