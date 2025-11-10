Netflix inaugura seus primeiros parques temáticos nos EUA

Transformar-se em um pirata em um jogo imersivo inspirado no mangá "One Piece" ou participar de uma feira organizada por Wandinha Addams é o que a Netflix propõe em seus primeiros parques temáticos nos Estados Unidos. Para sua primeira "Netflix House" (Casa Netflix), que será inaugurada nesta quarta-feira, a gigante americana do streaming escolheu um dos maiores shoppings do país, em King of Prussia, nos arredores da cidade da Filadélfia (Pensilvânia). As próximas inaugurações acontecerão em Dallas (Texas), em 11 de dezembro, e em Las Vegas (Nevada), em 2027.

A entrada no espaço, de quase 10 mil m² e decorado com temas de algumas das produções mais populares da plataforma — como "Bridgerton", "Stranger Things", "Round 6" e "Guerreiras do K-Pop" — será gratuita. As atividades internas, porém — que incluem minigolfe, cinema, restaurante e loja de lembranças — serão pagas. Há alguns anos, a Netflix vem oferecendo esse tipo de experiência temporária. Até agora, foram cerca de 40 atividades em aproximadamente 350 cidades. No entanto, diante da dificuldade de encontrar locais suficientemente grandes para abrigá-las, "ficou evidente que teríamos mais flexibilidade se contássemos com um espaço permanente", explicou a diretora de marketing da empresa, Marian Lee, durante um encontro com a imprensa nesta segunda-feira.

A Netflix optou por centros comerciais nos subúrbios da Filadélfia e de Dallas, onde as atividades oferecidas serão alteradas regularmente, com o objetivo de transformá-los em "um destino frequente" para a população local. Em Las Vegas, o conceito será bem diferente. "Não fica dentro de um shopping, mas sim na Strip", a principal avenida da cidade. "O público é distinto — são turistas que vêm e vão (...), então programaremos as atividades de forma um pouco diferente", explicou Lee. Questionada pela AFP sobre o custo desses projetos, Lee disse não dispor de "números exatos", mas garantiu que se trata de "um enorme investimento de capital, tanto na estrutura física quanto na criação dos cenários".