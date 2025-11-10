Mais de 400 detidos por protestos juvenis de setembro no Nepal

A polícia do Nepal prendeu 423 pessoas nos últimos dois meses, suspeitas de vandalismo a assassinato, durante o levante popular que provocou a queda do governo, informou a instituição nesta segunda-feira(10). "Uma equipe está investigando esses incidentes e coletando informações", declarou à AFP Abi Narayan Kafle, porta-voz da polícia do Nepal.

Milhares de jovens saíram às ruas em 8 de setembro sob a bandeira da "Geração Z" (menores de 28 anos) para denunciar o bloqueio das redes sociais e, sobretudo, a corrupção das elites políticas. No dia seguinte, esse movimento de protesto se transformou em um levante popular, quando a maioria dos símbolos do poder — em particular o Parlamento e a Suprema Corte — foram incendiados e saqueados pela multidão enfurecida. Esses dois dias deixaram pelo menos 76 mortos — 63 manifestantes, 10 presos fpragidos e três agentes —, segundo um novo balanço da polícia. Os acontecimentos levaram à renúncia do primeiro-ministro maoísta, K.P. Sharma Oli.