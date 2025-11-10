Líbano liberta sob fiança filho do ex-líder líbio Kadafi, diz seu advogado

Hannibal Kadafi, filho do antigo líder líbio deposto e assassinado Muammar Kadafi, foi libertado nesta segunda-feira (10) após passar mais de 10 anos preso no Líbano, informou seu advogado à AFP. "Fomos embora, ele já está livre", declarou o advogado Laurent Bayon, horas depois de afirmar que a Justiça libanesa havia recebido a fiança de 900 mil dólares (cerca de 4,78 milhões de reais) pelo libertado.

O filho de Kadafi, de 49 anos, passou uma década em prisão preventiva no Líbano, acusado de ocultar informações sobre o desaparecimento, na Líbia, do clérigo xiita libanês Musa Sadr em 1978. Hannibal Kadafi tinha dois anos na época do desaparecimento do religioso. Sadr, fundador do movimento Amal, atualmente aliado do grupo pró-Irã Hezbollah, desapareceu durante uma visita oficial à Líbia, junto com um assessor e um jornalista. O Líbano atribuiu os desaparecimentos a Muammar Kadafi, que foi deposto e assassinado décadas depois, durante um levante em 2011.