Lesionado, Valverde vai perder amistosos do Uruguai contra México e EUA

O meia uruguaio Federico Valverde, do Real Madrid, sofreu uma lesão na perna direita durante o empate sem gols de sua equipe contra o Rayo Vallecano, em Vallecas, e vai ficar de fora dos dois amistosos da seleção uruguaia, contra México e Estados Unidos.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo semimembranoso da perna direita", afirmou o clube em um comunicado.