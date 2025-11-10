Kremlin garante que 'está tudo bem' com chanceler Lavrov, após rumores por sua ausência

O Kremlin assegurou, nesta segunda-feira (10), que "está tudo bem" com Sergei Lavrov, que "continua trabalhando ativamente", após sua prolongada ausência da esfera pública alimentar rumores sobre uma possível queda em desgraça do chefe da diplomacia russa. As especulações sobre Lavrov abundam na imprensa estrangeira, já que sua última aparição pública remonta ao final de outubro.

Alguns levantam a hipótese de que teria caído em desgraça após seu recente fracasso em chegar a um acordo com seu homólogo americano, Marco Rubio, sobre a cúpula Putin-Trump em Budapeste, adiada indefinidamente. Nos últimos dias, apenas declarações escritas ou entrevistas em vídeo de Lavrov foram publicadas no site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, e sua porta-voz, Maria Zakharova, não fez nenhum anúncio sobre sua agenda pública durante sua coletiva de imprensa semanal na última sexta-feira. "Sergei Viktorovich [Lavrov] continua trabalhando, trabalhando ativamente", afirmou por sua vez nesta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante sua coletiva de imprensa diária da qual a AFP participou. "Está tudo bem", garantiu e qualificou como "absolutamente falsas" as especulações sobre Lavrov.