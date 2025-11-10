Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã classifica como 'absurda' acusação de tentar assassinar embaixadora israelense no México

Irã classifica como 'absurda' acusação de tentar assassinar embaixadora israelense no México

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou nesta segunda-feira (10) como "absurda" a acusação dos Estados Unidos sobre uma conspiração de Teerã para tentar assassinar a embaixadora israelense no México.

"Consideramos a acusação muito ridícula e absurda", afirmou o porta-voz do ministério, Esmail Baqai, que enquadrou a acusação em uma suposta estratégia para "destruir as relações amistosas do Irã com outros países".

Após a acusação de Washington na sexta-feira sobre a tentativa de assassinato, o Ministério das Relações Exteriores de Israel agradeceu às autoridades mexicanas "por desmantelar uma rede terrorista dirigida pelo Irã".

O Ministério das Relações Exteriores do México afirmou "não ter recebido informações" sobre o suposto complô, e a embaixada do Irã no México o classificou como "uma grande mentira".

Um funcionário do governo dos Estados Unidos afirmou que a Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, iniciou o complô no final de 2024 e que este foi frustrado no início deste ano.

O suposto complô envolvia recrutar homens através da embaixada do Irã na Venezuela, cujo presidente de esquerda, Nicolás Maduro, mantém uma aliança tática com Teerã.

"Toda a questão foi fabricada", destacou Baqai nesta segunda-feira.

Em meados de junho, Israel lançou uma campanha de bombardeios sem precedentes contra o Irã, o que desencadeou uma guerra de 12 dias durante a qual os Estados Unidos participaram brevemente com ataques contra instalações nucleares iranianas.

Desde 24 de junho está em vigor um cessar-fogo entre o Irã e Israel.

rkh-mz/jsa/dbh/mas/mab/pb/dd 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar