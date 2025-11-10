Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo da Bolívia tem apoio dos EUA diante de crise econômica, diz autoridade americana

Autor AFP
Os Estados Unidos estão ajudando o novo governo da Bolívia diante da crise econômica que o país enfrenta, disse nesta segunda-feira (10) em uma coletiva de imprensa o subsecretário de Estado Christopher Landau, horas depois de retornar da nação andina, onde participou da posse de Rodrigo Paz (centro-direita).

O presidente boliviano anunciou no sábado a retomada do vínculo diplomático de alto nível com os Estados Unidos, interrompido desde 2008, quando o então presidente de esquerda Evo Morales expulsou o enviado de Washington após acusá-lo de apoiar um complô da direita.

"Estamos apoiando este novo governo democrático da Bolívia com a situação econômica bastante difícil que herdou", afirmou Landau, que especificou que a ajuda se concentra em "financiamento para a compra de combustível" e na área de saúde.

A Bolívia vem lidando há meses com uma escassez de combustíveis depois que o governo de esquerda de Luis Arce esgotou quase todos os dólares de suas reservas para sustentar uma política de importação de combustíveis que são vendidos subsidiados no mercado interno.

Sobre o combustível, "uma necessidade urgente para o país", Landau disse que Washington estava em conversações com o governo de Paz para descobrir como ajudá-lo.

O alto funcionário citou a possibilidade de recorrer ao Eximbank - a agência de créditos para exportações dos Estados Unidos - para apoiar o financiamento da compra de combustíveis, e também ofereceu o apoio de Washington em fóruns internacionais para obter créditos.

Na área da saúde, seu país doou medicamentos e equipamentos médicos no valor de mais de 700 mil dólares (3,72 milhões de reais, na cotação atual) para o tratamento da aids, indicou.

"Para nós, é um grande momento de renascimento de nossa relação com a Bolívia", declarou Landau, que havia dito no sábado que o vínculo diplomático seria restabelecido a "nível de embaixadores".

A vitória de Paz representa uma mudança drástica na política externa boliviana. O centro-direitista pôs fim ao domínio do Movimento ao Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales - no poder entre 2006 e 2019 - e depois por seu sucessor, Luis Arce.

"A Bolívia esteve na vanguarda de um grupo de países que se dizem anti-imperialistas, que se distanciaram muito dos Estados Unidos e que chegaram a um fracasso econômico total", disse Landau. "O socialismo do século XXI está morto na Bolívia e acredito que isso é um bom presságio para o restante da região."

