Fundo Apollo se torna acionista majoritário do Atlético de Madrid

Autor AFP
A empresa global de investimentos esportivos Apollo Sports Capital (ASC) se tornará a acionista majoritária do Atlético de Madrid após chegar a um acordo com o clube e seus principais acionistas, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e fundos administrados pela Ares Management.

"Como parte do acordo, Miguel Ángel Gil e Enrique Cerezo continuarão à frente do Atlético de Madrid como conselheiro-delegado e presidente, respectivamente, e permanecerão como acionistas, garantindo a continuidade e a visão do projeto e sua liderança", afirmou o clube em um comunicado.

Gil Marín era o acionista majoritário do Atlético por meio da Holdco, empresa que controlava o clube com uma participação de 70,39%, enquanto a Quantum Pacific, empresa britânica fundada pelo magnata israelense Idan Ofer, detinha 27,81%.

Na Holdco, Gil Marín possui 50,82% das ações, enquanto a Ares Management detém 33,96% e Cerezo 15,22%.

Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid foi avaliado em cerca de 2,5 bilhões de euros (R$ 15,32 bilhões pela cotação atual).

"O investimento da ASC fortalecerá a posição do nosso clube entre a elite do futebol e apoiará nossa ambição de proporcionar êxitos a longo prazo para nossos milhões de torcedores em todo o mundo", diz a nota.

"Como investidores de longo prazo, a ASC e os acionistas atuais trabalharão com a diretoria do Atlético de Madrid para reforçar a estabilidade financeira do clube, sua competitividade esportiva e sua contribuição para a comunidade", prosseguiu o clube.

