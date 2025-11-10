Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fritz atropela Musetti em sua estreia no ATP Finals

Fritz atropela Musetti em sua estreia no ATP Finals

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O americano Taylor Fritz (número 6 do mundo) iniciou sua campanha no ATP Finals com uma vitória convincente sobre o italiano Lorenzo Musetti em dois sets, parciais de 6-3 e 6-4, nesta segunda-feira (10), em Turim. 

Finalista no ano passado neste torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada, Fritz lidera o Grupo Jimmy Connors, empatado com o espanhol Carlos Alcaraz, que derrotou o australiano Alex de Minaur em dois sets no domingo. 

Contra Musetti, que faz sua estreia no torneio após a desistência de Novak Djokovic, Fritz mostrou ser um jogador melhor em quadras duras do que o italiano. 

Ele teve dificuldades no terceiro game da partida, salvando quatro break points, mas depois quebrou o saque do italiano para fechar o primeiro set. 

Lorenzo Musetti teve problemas com seu saque, cedendo um total de doze break points, mas precisou de apenas mais um para retomar a liderança no segundo set e selar a vitória em uma hora e 43 minutos. 

A segunda jornada do ATP Finals será encerrada com a partida restante do grupo Bjorn Borg, entre o favorito local Jannik Sinner e o canadense Felix Auger-Aliassime.

bur-mcd/mb/aam/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar