França: não a acordo UE-Mercosul que "condene" agricultores

Depois de Macron expressar otimismo sobre aprovação durante visita ao Brasil, ministra francesa da Agricultura reitera "linhas vermelhas" da França.A ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, afirmou neste domingo (09/11) que seu país não assinará um acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul que, em "última análise, condene" os agricultores franceses. A declaração foi dada em entrevista ao Journal du Dimanche e publicada três dias após o presidente Emmanuel Macron expressar impressões "positivas" sobre uma aprovação do acordo comercial entre a UE e o Mercosul. "Queremos apoiar os nossos agricultores, e é por isso que a França não assinará um acordo que, em última análise, os condene", disse a ministra. Na entrevista, ela reafirmou as "linhas vermelhas" da França: "uma cláusula de salvaguarda agrícola específica", medidas que impeçam a importação para a Europa de produtos agrícolas que não cumpram as normas sanitárias e ambientais europeias e um reforço dos controles sanitários. Quanto à cláusula de salvaguarda, Genevard insistiu na ideia de "poder acionar um freio de emergência se, por exemplo, o setor [agrícola] for ameaçado por uma queda maciça dos preços relacionada a um afluxo de produtos importados". Em suas dúvidas, a França não se sente sozinha, acrescentou a ministra da Agricultura, mencionando Polônia, Áustria, Holanda, Irlanda e Hungria. Genevard ressaltou que, enquanto todas as garantias exigidas pelo governo francês não estiverem por escrito, validadas e aceitas pelos nossos parceiros do Mercosul, a França manterá sua posição contrária ao acordo. Macron se mostra otimista Na quinta-feira passada, em visita ao Brasil para a COP30, Macron se mostrou "bastante positivo" sobre a possibilidade de aprovar o acordo, embora tenha ressalvado que a França se manterá "vigilante", o que gerou fortes críticas por parte dos partidos políticos e do setor agrícola francês. Nesse mesmo dia, já no México, o chefe de Estado francês tentou acalmar os ânimos e assinalou que a França "continua esperando respostas claras" antes de dar seu aval ao acordo. O acordo comercial com o Mercosul, cujo projeto foi validado pela Comissão Europeia em 3 de setembro e deve agora ser aprovado pelos 27 países-membros após uma negociação de décadas, facilitaria a exportação de mercadorias produzidas na UE para os países integrantes do Mercosul, em troca de facilitar a importação no bloco comunitário de produtos sul-americanos. as (Efe, AFP)