Fernández, Álvarez, Molina e Simeone desfalcam Argentina em amistoso contra Angola

A seleção argentina anunciou nesta segunda-feira (10) os desfalques de Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone, quatro titulares habituais, para o amistoso de sexta-feira contra Angola, em Luanda. A 'Albiceleste' informou em um comunicado à imprensa que o meia do Chelsea, Enzo Fernández, "está sofrendo de edema ósseo no joelho direito e será poupado para continuar sua recuperação".

Quanto a Álvarez, Molina e Simeone (Atlético de Madrid), foi informado que "eles estão indisponíveis porque não concluíram os procedimentos sanitários necessários relacionados à vacinação contra febre amarela, obrigatória para entrar em Angola". Anteriormente, o técnico Lionel Scaloni havia decidido poupar o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez, do Aston Villa, e Gerónimo Rulli e Walter Benítez vão disputar a titularidade no gol. Lesões também descartaram o zagueiro Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha) e Franco Mastantuono (Real Madrid). Para esta partida, Scaloni convocou de última hora o zagueiro Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise, Bélgica), irmão do meio-campista Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra).

A delegação argentina vai se reunir na Espanha, onde inicia os treinos nesta segunda-feira antes de viajar para a África com a participação do zagueiro Lisandro Martínez (Manchester United), que se recuperou de uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo e participará dos treinos, mas não jogará contra Angola. Esta é a lista de convocados de Scaloni para o amistoso que celebra o 50º aniversário da independência de Angola, que será realizado na capital, Luanda, na sexta-feira, dia 14, durante a próxima Data Fifa: Goleiros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha, França) e Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra).