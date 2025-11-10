Ex-presidente Sarkozy deixa a prisão na França, indica fonte próxima ao caso

O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy deixou a prisão nesta segunda-feira (10), após passar 20 dias atrás das grades devido a uma condenação por associação ilícita, indicou uma fonte próxima ao caso.

Sarkozy, de 70 anos, saiu da penitenciária parisiense de La Santé pouco antes das 15h00 (11h00 em Brasília) a bordo de um veículo com vidros escuros e escoltado pela polícia.