Ex-presidente Sarkozy deixa a prisão na França, indica fonte próxima ao caso
O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy deixou a prisão nesta segunda-feira (10), após passar 20 dias atrás das grades devido a uma condenação por associação ilícita, indicou uma fonte próxima ao caso.
Sarkozy, de 70 anos, saiu da penitenciária parisiense de La Santé pouco antes das 15h00 (11h00 em Brasília) a bordo de um veículo com vidros escuros e escoltado pela polícia.
Nesta segunda-feira, um tribunal de Paris ordenou sua libertação, embora com medidas de controle judicial, enquanto aguarda o julgamento em recurso deste caso, inicialmente previsto para março.
edy-mat/tjc/mb/yr/aa