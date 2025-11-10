Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-presidente Sarkozy deixa a prisão na França, indica fonte próxima ao caso

Autor AFP
Tipo Notícia

O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy deixou a prisão nesta segunda-feira (10), após passar 20 dias atrás das grades devido a uma condenação por associação ilícita, indicou uma fonte próxima ao caso.

Sarkozy, de 70 anos, saiu da penitenciária parisiense de La Santé pouco antes das 15h00 (11h00 em Brasília) a bordo de um veículo com vidros escuros e escoltado pela polícia. 

Nesta segunda-feira, um tribunal de Paris ordenou sua libertação, embora com medidas de controle judicial, enquanto aguarda o julgamento em recurso deste caso, inicialmente previsto para março.

