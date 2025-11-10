Equador transfere primeiros presos para megaprisão após novo massacre carcerário

O Equador iniciou nesta segunda-feira (10) a transferência de presos para uma nova prisão de segurança máxima construída por ordem do presidente Daniel Noboa, após mais uma chacina carcerária. O presídio de El Encuentro é uma das duas megaprisões que Noboa havia planejado erguer nos moldes do seu colega salvadorenho, Nayib Bukele.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram ônibus com detentos e vias bloqueadas por militares e policiais durante a passagem dos veículos. "Estamos transferindo para a prisão de El Encuentro os criminosos mais perigosos", anunciou em entrevista o ministro do Interior, John Reimberg. "A festa acabou para eles", acrescentou Reimberg, explicando que o presídio de segurança máxima foi projetado para impedir que os detentos mantenham contato ou se comuniquem por meio de celulares. As cadeias equatorianas são centros de operações e confrontos entre facções dedicadas ao narcotráfico.