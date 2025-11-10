Dia violento em penitenciária do Equador termina com 31 mortos

As 31 mortes aconteceram na penitenciária de Machala, na província de El Oro.

Pelo menos 27 detentos foram encontrados mortos por asfixia na tarde de domingo (9) em uma prisão no sudoeste do Equador, onde uma rebelião havia deixado quatro mortos e dezenas de feridos durante a madrugada, informaram as autoridades.

As prisões equatorianas viraram centros de operação de grupos de narcotraficantes, com mais de 500 detentos mortos desde 2021 em confrontos entre grupos que competem pelo controle do negócio lucrativo.

Em um comunicado, o Serviço Nacional de Atenção Integral a Pessoas Adultas Privadas de Liberdade (SNAI) afirmou, sem apresentar detalhes, que as 27 pessoas encontradas mortas durante a tarde "cometeram asfixia entre elas, o que produziu morte imediata por suspensão".

As autoridades anunciaram que ainda investigam o ocorrido.

A rebelião durante a madrugada de domingo deixou quatro mortos, além de 33 detentos e um policial feridos, segundo o SNAI.