Courtois se lesiona e vai desfalcar Bélgica nas Eliminatórias

O goleiro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, vai ficar de fora dos dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra o Cazaquistão e Liechtenstein, devido a uma lesão na coxa sofrida no empate sem gols contra o Rayo Vallecano, no domingo, em Vallecas.

"Após exames realizados hoje pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo adutor longo da perna direita", afirmou o clube em um comunicado divulgado à imprensa.