China suspende embargo à carne de frango brasileira

País asiático havia proibido importação do produto em maio, quando uma granja comercial no Rio Grande do Sul registrou contaminação por gripe aviária.A China informou nesta sexta-feira (07/11) que suspendeu a proibição de compra de carne de frango brasileira – medida adotada em maio após o primeiro registro de gripe aviária em uma granja comercial no município gaúcho de Montenegro. A restrição foi revogada de forma imediata, "com base nos resultados da análise de risco", afirmou a agência alfandegária chinesa em comunicado divulgado nesta sexta-feira, mas datado de 31 de outubro. O fim do embargo foi comemorado pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). "Gradualmente, todos os grandes importadores voltaram a adquirir carne de frango do Brasil", afirmou a entidade. "A suspensão ocorreu no contexto do único foco registrado – e que já foi totalmente superado – de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) na produção comercial de carne de frango do país", destacou. China era o principal comprador Quando o veto foi imposto, há oito meses, a China era o principal destino da carne de frango brasileira, respondendo por 10,8% das exportações entre janeiro e maio, o equivalente a 228,2 mil toneladas. No período, a receita obtida com as vendas ao mercado chinês somou 545,8 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões), informou a ABPA. Na ocasião, o Brasil também era o maior fornecedor do produto à China. Líder mundial nas exportações de carne de frango, o país vendeu 10 bilhões de dólares em 2024, cerca de 35% do comércio global. Por isso, o embargo foi prejudicial não apenas ao setor produtivo brasileiro, mas também aos principais importadores. O Brasil se declarou livre da doença em 18 de junho, após desinfetar a granja afetada e não registrar novos casos no prazo de 28 dias. O Ministério da Agricultura e Pecuária intensificou o monitoramento de aves silvestres, a vigilância epidemiológica em criações e a capacitação de equipes técnicas para prevenir novas ocorrências. Em setembro, a União Europeia também reconheceu que o país estava livre da gripe aviária, permitindo a retomada das exportações brasileiras ao bloco. Segundo a ABPA, "as autoridades brasileiras empreenderam forte ação diplomática para restabelecer o fluxo comercial nos mercados suspensos". "Houve um robusto e profissional processo de negociação, que incluiu a revisão de certificados sanitários para evitar suspensões totais em eventuais novos casos", acrescentou a entidade. gq/ra (Reuters, Agência Brasil)