China exige licenças especiais para EUA, México e Canadá exportarem precursores de fentanil

A China anunciou nesta segunda-feira (10) que adicionou Estados Unidos, Canadá e México à lista de países que necessitam de licenças especiais para a exportação de alguns precursores de fentanil e indicou 13 substâncias químicas que precisarão de controle para serem enviadas a esses países. Os precursores químicos são ingredientes essenciais para a produção de fentanil e metanfetamina.

Washington há muito tempo acusa Pequim de não tomar medidas eficazes para conter o fluxo dessas substâncias, que alimentam a devastadora crise de opioides nos Estados Unidos. De fato, pouco depois de retornar à Casa Branca este ano, o presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas adicionais de 20% sobre produtos provenientes da China devido ao suposto papel do país na cadeia de suprimentos do fentanil. No entanto, Pequim se comprometeu desde então a deter o fluxo para os Estados Unidos de materiais usados na fabricação desse opioide sintético. O presidente americano assinou na terça-feira um decreto que reduz para 10% as tarifas adicionais sobre diversos produtos da China, como parte de um acordo com seu homólogo Xi Jinping, selado após uma reunião entre ambos na Coreia do Sul.

"Com o objetivo de melhorar ainda mais a gestão das exportações de precursores químicos", decidiu-se ajustar "o catálogo de precursores químicos exportados para países (regiões) específicos", informou o Ministério do Comércio chinês em comunicado. Também foram adicionados "Estados Unidos, México e Canadá" a esse catálogo e incluídos "13 precursores químicos para esses três países", acrescentou. A nova norma, emitida conjuntamente pelo Ministério do Comércio, Ministério da Segurança Pública, Ministério da Gestão de Emergências, Administração Geral das Alfândegas e Administração Nacional de Produtos Médicos, entrou em vigor imediatamente, informou a agência estatal de notícias Xinhua.