Chefe do Estado-Maior israelense pede 'investigação sistêmica' sobre o 7 de outubro

O chefe do Estado-Maior israelense pediu nesta segunda-feira (10) uma "investigação sistêmica" sobre o 7 de outubro, enquanto o governo rejeita a criação de uma comissão nacional de inquérito que permitiria determinar as responsabilidades pelo fracasso das autoridades em prevenir o ataque mais sangrento já ocorrido em Israel. O tenente-general Eyal Zamir fez esse pedido após a publicação do relatório de um comitê de especialistas sob seu comando, que concluiu as investigações internas do exército sobre as falhas que levaram à tragédia de 7 de outubro de 2023.

Esse relatório "marca uma etapa importante rumo à compreensão global de que necessitamos como sociedade e organização", declarou o general Zamir, segundo um comunicado divulgado pelo exército. "No entanto, para garantir que esses fracassos nunca se repitam (...), uma investigação sistêmica ampla e completa é agora necessária", acrescentou. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se opõe a essa investigação. Questionado pela oposição sobre o tema, Netanyahu reiterou nesta segunda-feira, diante dos deputados, que é contra a instalação desse tipo de comissão nacional de inquérito, que seria, segundo ele, um "instrumento político" nas mãos de seus adversários.