Chefe da ONU para o clima diz que na COP30 é preciso ter 'soluções' e não 'lamentações'
O chefe da ONU para o clima, Simon Stiell, instou os países na COP30 em Belém, no Pará, a acelerarem os esforços para reduzir as emissões e manterem viva a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 °C.
"Não estou suavizando a situação. Temos muito mais trabalho a fazer. Precisamos avançar muito, muito mais rápido, tanto na redução das emissões quanto no fortalecimento da resiliência", disse Stiell na abertura da conferência.
Ele acrescentou: "Lamentar não é uma estratégia. Precisamos de soluções".