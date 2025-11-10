Chefe da ONU para o clima diz que na COP30 é preciso ter 'soluções' e não 'lamentações'

O chefe da ONU para o clima, Simon Stiell, instou os países na COP30 em Belém, no Pará, a acelerarem os esforços para reduzir as emissões e manterem viva a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 °C.

"Não estou suavizando a situação. Temos muito mais trabalho a fazer. Precisamos avançar muito, muito mais rápido, tanto na redução das emissões quanto no fortalecimento da resiliência", disse Stiell na abertura da conferência.