Canadá perde status de país livre do sarampo

Autor AFP
AFP Autor
A Organização Pan-americana da Saúde (Opas) notificou o Canadá que "não tem mais o status de país livre do sarampo", informou o governo canadense nesta segunda-feira (10).

A Opas, agência regional de saúde da ONU, tomou esta decisão devido à "transmissão da mesma cepa do vírus do sarampo no Canadá durante um período de mais de um ano", explicou, em nota, o Ministério da Saúde canadense.

O Canadá erradicou oficialmente o sarampo em 1998, mas o vírus que causa a doença, altamente contagiosa, ressurgiu com força, especialmente entre os membros não vacinados de certas comunidades cristãs menonitas.

