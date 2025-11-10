Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atalanta demite técnico Ivan Juric após maus resultados

Atalanta demite técnico Ivan Juric após maus resultados

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após sete jogos sem vencer na Serie A (duas derrotas e cinco empates) e com a equipe na 13ª posição na tabela, a Atalanta anunciou nesta segunda-feira (10) a demissão de seu técnico, o croata Ivan Juric.

Ele é o quarto treinador demitido nesta temporada no futebol italiano, seguindo os passos de Igor Tudor na Juventus, Patrick Vieira no Genoa e Stefano Pioli na Fiorentina.

"Ivan Juric foi demitido do cargo de treinador da equipe principal", anunciou a Atalanta.

Juric, de 50 anos, tinha a difícil tarefa de suceder Gian Piero Gasparini, que deixou o clube para se transferir para a Roma após sete temporadas de sucesso no comando do clube de Bérgamo, culminando com o título da Liga Europa em 2014.

Com o croata no comando, a Atalanta venceu apenas quatro partidas, duas no campeonato italiano e duas na Liga dos Campeões, de um total de quinze disputadas desde agosto.

jr/chc/mcd/aam/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar