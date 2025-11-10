Atalanta demite técnico Ivan Juric após maus resultados

Após sete jogos sem vencer na Serie A (duas derrotas e cinco empates) e com a equipe na 13ª posição na tabela, a Atalanta anunciou nesta segunda-feira (10) a demissão de seu técnico, o croata Ivan Juric.

Ele é o quarto treinador demitido nesta temporada no futebol italiano, seguindo os passos de Igor Tudor na Juventus, Patrick Vieira no Genoa e Stefano Pioli na Fiorentina.